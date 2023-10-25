Французский вертолетоносец Tonnerre направился к берегам сектора Газа

Ранее президент Франции на пресс-конференции со своим египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси анонсировал также доставку лекарств и медоборудования самолетом ВКС Франции, он должен прибыть в Египет в четверг. Он также выразил надежду на то, что Египет позволит воспользоваться открытыми недавно гуманитарными коридорами для доставки помощи.

Корабль Tonnerre является вторым в серии крупных многоцелевых вертолетоносцев класса "Мистраль", был принят на вооружение в 2006 году. В составе ВМС Франции он является крупнейшим по тоннажу после атомного авианосца Charles de Gaulle. Он может использоваться как в составе авианосной группы, так и в качестве десантного корабля для доставки на сушу людей и бронетехники. В качестве плавучего госпиталя он использовался в период пандемии COVID-19, когда потребовалась эвакуация больных с Корсики в 2020 году, также его направляли к берегам Ливана для доставки инженеров и оборудования, чтобы оказать содействие в восстановлении Бейрута после взрыва в его порту в августе 2020 года.