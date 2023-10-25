Брифинг Минобороны 25 октября: ВС РФ отразили 28 атак в зоне СВО

Вооруженные силы РФ отразили 28 атак в зоне спецоперации за прошедшие сутки. Потери украинской армии составили 1030 военнослужащих. URA.RU приводит главные заявления с брифинга Министерства обороны РФ.

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Армия России отразила 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попытки нанесения ударов были возле районов населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Надия Луганской Народной Республики.

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Потери ВСУ на данном участке фронта составили более 145 военнослужащих. Также были уничтожены две украинские боевые машины пехоты (БМП) и два автомобиля. К тому же, российскими силами была поражена американская гаубица М777, две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На данном участке фронта с помощью авиации и артиллерии были отражены три атаки в районах Григоровки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.

В результате боевых действий было уничтожено 30 военнослужащих ВСУ, а также две бронированные машины и три автомобиля.

На донецком направлении российская армия пресекла пять атак около Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки ДНР. Еще в нескольких районах было нанесено огневое поражение по живой силе и техники.

Потери противника на этом участке достигли более 500 убитыми и ранеными. Уничтожен танк три БМП и два пикапа, американская гаубица М119, а также САУ «Гвоздика».

Потери составили 160 украинских военных. В районах города Угледар, поселков: Урожайное и Старомайорское ДНР при помощи авиации и артиллерии нанесено огневое поражение 72, 58 и 128 бригаде ВСУ.

Отражено пять атак украинских бригад. Боевые действия проходили возле села Вербовое и Работино.

Потери ВСУ составили 85 военных, четыре танка, пять БМП и два авто. Были поражены: две артиллерийские системы М777, гаубица Д-20 и буксируемое орудие М119.

Потери украинских военных составили 110, три автомобиля и гаубица Д-30.

Нанесены удары по острову Алешкинский и малому железнодорожному мосту через Днепр.

Всего ВС РФ нанесли поражение украинским военным в 105 районах. Средствами ПВО были перехвачены: зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, был уничтожен 51 украинский беспилотник.