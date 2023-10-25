Армия Израиля днём нанесла удары по районам Газы, первые секунды после атаки и взрыва попали в эфир RT.

Как сообщили палестинские каналы, разрушительные авиаудары также были нанесены по городу Хан-Юнис.

Накануне пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс сообщил, что около 1400 человек, в том числе 800 детей, в настоящее время находятся под завалами в Газе.