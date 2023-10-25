Момент удара Израиля по Газе попал в эфир RT
Армия Израиля днём нанесла удары по районам Газы, первые секунды после атаки и взрыва попали в эфир RT.
Как сообщили палестинские каналы, разрушительные авиаудары также были нанесены по городу Хан-Юнис.
Накануне пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс сообщил, что около 1400 человек, в том числе 800 детей, в настоящее время находятся под завалами в Газе.
По данным Минздрава Палестины, число погибших в результате ударов увеличилось до 6546.