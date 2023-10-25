Военный эксперт рассказал о целях тренировки стратегических сил России

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания, которая прошла под руководством президента России Владимира Путина , покажет Западу готовность РФ к отражению любой угрозы, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук . По его словам, учения проводятся для проверки систем управления и предупреждения опознавания.

Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением мобильной установки «Ярс», атомной подводной лодкой и двумя стратегическими ракетоносцами проводится для проверки систем управления и систем предупреждения опознавания. Вторая пропагандистская цель — это показать нашим «друзьям» на Западе, что мы готовы к отражению абсолютно любой угрозы, в том числе и ядерной, — подчеркнул Матвийчук.

Военэксперт отметил, что российские военные должны доказать свою готовность к выполнению конкретных задач. Он добавил, что есть определенные системы управления — стационарные и резервные.

Я думаю, в ходе этих учений будут включены все такие системы для того, чтобы выполнить задачи, которые стоят перед нашей ядерной триадой, — подытожил он.

Ранее в Кремле сообщили, что в полном объеме выполнены все задачи, поставленные в рамках тренировки с силами и средствами наземной, авиационной и морской составляющих сил ядерного сдерживания. В частности, в ходе учений с космодрома Плесецк был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону на Камчатке. Также с атомного ракетного подводного крейсера «Тула» в Баренцевом море была выпущена баллистическая ракета «Синева».