В США оценили российские ракеты «Кинжал»

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

В публикации отмечается, что «Кинжал» может поразить цели на расстоянии 2 тыс. км, обладает высокой маневренностью, а также способна совершать полет по квазибаллистической траектории. Поэтому ракету сложно отследить, перехватить или обнаружить, подчеркивает издание.

В статье добавили, что с недавнего времени «Кинжалами» могут оснастить истребители Су-34, а не только МиГ-31.

До этого стало известно, что российские ракеты «Кинжал», с которыми самолеты МиГ-31К будут патрулировать акваторию Черного моря, смогут менять целеуказание в ходе выполнения полета.