США начали обучать летчиков ВСУ на F-16

Небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в США. Об этом сообщил представитель ВВС Штатов.
«ВВС нацгвардии Аризоны начало обучать небольшое число украинских летчиков на этой неделе основам F-16», — сообщил представитель.
Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что обучение должно продлиться несколько месяцев.
Cоветник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 22 октября анонсировал учения украинских летчиков с американскими инструкторами. Некоторые страны НАТО обучают пилотов ВСУ несколько месяцев.