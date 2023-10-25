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США начали обучать летчиков ВСУ на F-16

Небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию американских истребителей F-16 в США. Об этом сообщил представитель ВВС Штатов.

США начали обучать летчиков ВСУ на F-16
© Министерство обороны Великобритании

«ВВС нацгвардии Аризоны начало обучать небольшое число украинских летчиков на этой неделе основам F-16», — сообщил представитель.

Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что обучение должно продлиться несколько месяцев.

Cоветник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 22 октября анонсировал учения украинских летчиков с американскими инструкторами. Некоторые страны НАТО обучают пилотов ВСУ несколько месяцев.