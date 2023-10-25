Военэксперт назвал главные преимущества С-400, о которых упоминал Шойгу

Система ПВО ЗРК С-400 перехватывает цели на расстоянии до 300 км, что делает ее самой эффективной в мире, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что она уничтожает все воздушные цели, которые движутся со скоростью 4,5 километра в секунду.