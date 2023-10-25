Военэксперт назвал главные преимущества С-400, о которых упоминал Шойгу

Военэксперт раскрыл главные преимущества С-400, о которых упоминал Шойгу
Система ПВО ЗРК С-400 перехватывает цели на расстоянии до 300 км, что делает ее самой эффективной в мире, заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что она уничтожает все воздушные цели, которые движутся со скоростью 4,5 километра в секунду.
Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и американский MIM-104 Patriot являются самыми эффективными системами противовоздушной обороны в мире. Однако у Patriot есть мертвая зона - от земли до 100 метров по высоте он не видит цели. У наших ракет такого недостатка нет, — заявил эксперт.
Он добавил, что у всех ракет, применяемых С-400 «Триумф», имеется «холодный старт». Кроме того, С-400 в связке с самолетом ДРЛО А-50 действуют еще более эффективно и наносят больший урон.
Как отмечал ранее (министр обороны России Сергей - NEWS.ru) Шойгу, с помощью этого оружия удалось уничтожить 24 самолета ВСУ на последние пять дней в зоне спецоперации, — резюмировал он.