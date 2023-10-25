Опубликовано видео отработки Россией ядерного удара

Министерство обороны России показало видео с учений по отработке массированного ядерного удара по противнику. Кадры публикует РИА Новости.

В ролике показана боевая работа расчетов и пусков ракет в ходе прошедших учений. Они проходили под руководством Владимира Путина. Президент заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.