Опубликовано видео отработки Россией ядерного удара

Министерство обороны России показало видео с учений по отработке массированного ядерного удара по противнику. Кадры публикует РИА Новости.
В ролике показана боевая работа расчетов и пусков ракет в ходе прошедших учений. Они проходили под руководством Владимира Путина. Президент заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
В рамках тренировки прошли пуски баллистических и крылатых ракет, включая «Ярс» и «Синева». Кроме того, в учениях принял участие стратегический бомбардировщик Ту-95МС.
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