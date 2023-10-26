Военный эксперт обозначил роль самолетов А-50 в рамках СВО

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщение министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Вооруженные силы РФ за пять дней смогли сбить 24 украинских самолета. Собеседник обратил внимание, что российское военное ведомство не раз сообщало об использовании в рамках СВО самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, созданных на базе Ил-76. По словам эксперта, эти машины могут работать в связке с зенитными ракетными комплексами (ЗРК).

«Этот самолет обнаруживает пусковую установку или самолеты и сообщает на командный пункт или на аэродром, что вот в таком месте находится самолет, который взлетает, который пытается решить ту или иную боевую задачу, и по нему наводится наш самолет или наводится зенитная установка», — объяснил эксперт.

Он добавил, что самолет, по сути, может руководить воздушными боями, находясь при этом на удалении. По его словам, летящий истребитель А-50У способен засечь на расстоянии 650 километров.

Накануне Шойгу во время беседы с военнослужащими группировки «Восток» заявил, что в российских войсках появились ЗРК, при помощи которых за пять дней были сбиты 24 самолета Воздушных сил Украины.

В декабре 2022 года представители оборонно-промышленного комплекса РФ сообщали, что А-50У будет модернизирован по итогам применения в рамках специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что данные самолеты активно применяются для решения боевых задач.