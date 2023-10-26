В зону ПВО Тайваня вошли не менее 15 летательных аппаратов ВС КНР

По меньшей мере 15 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в четверг утром вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом говорится в заявлении на сайте тайваньского оборонного ведомства.

"26 октября утром были обнаружены летательные аппараты НОАК, в том числе стратегический бомбардировщик H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, истребители J-10, J-11, J-16, истребитель-бомбардировщик JH-7, самолеты Y-8 и Y-9, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 15 воздушных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и зашли в опознавательную зону ПВО в центральной, северной и юго-западной частях острова, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР", - сказано в заявлении.

Как указывается в документе, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Вооруженные силы Тайваня 18 сентября сообщили, что зафиксировали за сутки полеты возле острова 103 военных самолетов НОАК.

Это стало самой масштабной операцией такого рода по меньшей мере с августа 2022 года. Согласно опубликованному ранее ежегодному докладу тайваньского оборонного ведомства, авиация и корабли НОАК стали гораздо чаще пересекать срединную линию Тайваньского пролива и входить в опознавательную зону ПВО острова после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.