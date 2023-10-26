СМИ узнали о намерении Израиля применить новое секретное оружие в Газе

Израиль намерен использовать новое оружие, так называемые, «губчатые бомбы», цель которых — борьба против подземных туннелей ХАМАС. Об этом рассказал The Telegraph.
«Израиль проводит испытания „губчатых бомб“ — химических боеприпасов, не имеющих взрывчатых веществ. В результате использования снаряда происходит разброс пены, которая быстро расширяется и затем затвердевает. Таким образом израильские военные планируют закрывать входы в туннели для осложнения передвижения боевиков ХАМАС», — сообщил The Telegraph.
Ранее Израиль был пойман на применении запрещенных видов вооружений на территории сектора Газы. ЦАХАЛ применил фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными конвенциями, из-за высокой температуры подобные снаряды фактически заживо сжигают людей.