СМИ узнали о намерении Израиля применить новое секретное оружие в Газе

«Израиль проводит испытания „губчатых бомб“ — химических боеприпасов, не имеющих взрывчатых веществ. В результате использования снаряда происходит разброс пены, которая быстро расширяется и затем затвердевает. Таким образом израильские военные планируют закрывать входы в туннели для осложнения передвижения боевиков ХАМАС», — сообщил The Telegraph.