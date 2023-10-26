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ХАМАС поблагодарило Россию за использование права вето

Палестинское исламистское движение ХАМАС поблагодарило Россию и Китай за использование права вето в Совете безопасности (СБ) ООН во время голосования по американскому проекту резолюции по Ближнему Востоку. Об этом сообщает ТАСС.

ХАМАС поблагодарило Россию за использование права вето
©  Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Ранее Россия и КНР наложили в Совбезе ООН вето на резолюцию США по Израилю и Газе. Комментируя решение, постоянный представитель Китая при Всемирной организации Чжан Цзюнь указал, что Вашингтон не прислушался к предложенным некоторыми странами поправкам в документ.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа лицензией Израилю на наземную операцию. Дипломат заявил, что американский проект существенно уступает стандартам качества.

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