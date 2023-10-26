«Катаиб Хезболла» ударила по базе ВС США в Сирии

Группировка «Катаиб Хезболла» нанесла удары по американской военной базе на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

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Согласно информации телеканала, удар нанесли в ночь на четверг. Целью стала американская военная база на аэродроме Абу-Хаджар в провинции Хасеке. Подробности происшествия не приводятся.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Стокгольме заявил, что Иран и «Хезболла» не должны воспользоваться ближневосточным конфликтом.

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Израиль готов к возможному конфликту с Ливаном, если шиитская организация «Хезболла» втянет страну в войну.