Россия впервые применила «Италмас» в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили дальнобойные дроны-камикадзе «Италмас» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что новые аппараты легче применяемых беспилотников «Герань-2», а их двигатель издает другой звук. По этой причине новый аппарат сложнее распознать и перехватить.

Канал публикует снятый в Киевской области ролик, на котором слышен, предположительно, звук работы нового беспилотника.

«Дрон компании Zala влетел в склад боеприпасов и оставил ВСУ без очередной порции патронов и ракет. Кодовое наименование БПЛА на производстве — "Изделие 54"», — говорится в сообщении.

В сентябре американское издание The Drive писало, что российские дроны «Герань» получили новую боевую часть с вольфрамовыми поражающими элементами. Также обновленные аппараты отличаются от прошлой версии планером из модернизированного композитного материала.