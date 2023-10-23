МиГ-31 устроили учебный бой в стратосфере над Арктикой

Истребители МиГ-31 Северного флота России устроили учебный воздушный бой в стратосфере над Арктикой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Тренировка прошла на высоте более 15 тысяч метров и скорости около 2,1 тысячи километров в час. В ходе маневров экипажи двух истребителей успешно выполнили перехват и уничтожение условного противника.

«В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России», — рассказали в пресс-службе флота.