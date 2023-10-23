Эрдоган внес в парламент Турции протокол о вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс в парламент страны протокол о ратификации членства Швеции в НАТО . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.

Напомним, что заявка на вступление Швеции в НАТО была подана ещё в мае 2022 года. На сегодняшний день она так и не получила одобрения со стороны Венгрии и Турции. Свою позицию турецкая сторона объясняла тем, что Швеция не исполняет своих обещаний по борьбе с терроризмом.