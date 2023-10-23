Эрдоган внес в парламент Турции протокол о вступлении Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внёс в парламент страны протокол о ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого президента.
«Президент Тайип Эрдоган подписал протокол о присоединении Швеции к НАТО и внес его в парламент 23 октября», — сообщили в администрации Эрдогана.
Напомним, что заявка на вступление Швеции в НАТО была подана ещё в мае 2022 года. На сегодняшний день она так и не получила одобрения со стороны Венгрии и Турции. Свою позицию турецкая сторона объясняла тем, что Швеция не исполняет своих обещаний по борьбе с терроризмом.
Ранее Швеция заявила, что передача Украине истребителей зависит от принятия страны в НАТО.
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