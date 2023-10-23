Система ПВО сработала над Белгородской областью

Система ПВО сработала над еще одним российским регионом
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью, в небе над этим российским регионом был уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Министерство обороны России.
Ранее сегодня система ПВО срабатывала над Ростовской областью — там были уничтожены две воздушные цели.
Оборонное ведомство сообщило, что попытка атаки была совершена около 15:15 по московскому времени, ее охарактеризовали как террористическую.
Также сегодня, 23 октября, американская газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные Центральным разведывательным управлением США, несут ответственность за ряд атак на Крымский мост и Кремль.
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