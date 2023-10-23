Система ПВО сработала над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородской областью, в небе над этим российским регионом был уничтожен беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Министерство обороны России.

Ранее сегодня система ПВО срабатывала над Ростовской областью — там были уничтожены две воздушные цели.

Оборонное ведомство сообщило, что попытка атаки была совершена около 15:15 по московскому времени, ее охарактеризовали как террористическую.