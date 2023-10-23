Раскрыты новые подробности об ударивших по Крымскому мосту дронах

Дроны, которыми Киев нанес удар по Крымскому мосту, были разработаны с участием ЦРУ. Такие новые подробности раскрыло издание The Washington Post (WP).

По его сведениям, Служба безопасности Украины осуществила второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого, используя морские беспилотники, которые были созданы в рамках секретной операции ЦРУ и других западных разведслужб.

Ранее журналисты газеты также сообщили, что сотрудников ЦРУ в Киеве ставили в известность о некоторых наиболее крупных украинских планах по нанесению ударов, а в некоторых случаях американские чиновники выражали опасения.

Ночью 17 июля надводные беспилотники атаковали мост через Керченский пролив. Из-за взрыва часть конструкции обрушилась. Следственный комитет России по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте.