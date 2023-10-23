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Раскрыты новые подробности об ударивших по Крымскому мосту дронах

Дроны, которыми Киев нанес удар по Крымскому мосту, были разработаны с участием ЦРУ. Такие новые подробности раскрыло издание The Washington Post (WP).

Раскрыты новые подробности об ударивших по Крымскому мосту дронах
© РИА Новости

По его сведениям, Служба безопасности Украины осуществила второй удар по мосту спустя девять месяцев после первого, используя морские беспилотники, которые были созданы в рамках секретной операции ЦРУ и других западных разведслужб.

Ранее журналисты газеты также сообщили, что сотрудников ЦРУ в Киеве ставили в известность о некоторых наиболее крупных украинских планах по нанесению ударов, а в некоторых случаях американские чиновники выражали опасения.

Ночью 17 июля надводные беспилотники атаковали мост через Керченский пролив. Из-за взрыва часть конструкции обрушилась. Следственный комитет России по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о полном завершении восстановительных работ на мосту 14 октября. Движение транспорта было открыто по всем четырем полосам.

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