В Севастополе объяснили взрывы на внешнем рейде базы ВМФ

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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе штатными работами ЧФ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые могут быть слышны в городе, связаны со штатной работой Черноморского флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).

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© РИА Новости

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — корабли Черноморского флота проводят штатную работу по ППДО», — написал он в своём Telegram.

Помимо этого, он добавил, что на текущий момент в Севастополе наблюдается спокойная обстановка.

Ранее глава предупредил жителей Севастополя об учениях Черноморского флота.