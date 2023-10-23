В Севастополе объяснили взрывы на внешнем рейде базы ВМФ

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе штатными работами ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые могут быть слышны в городе, связаны со штатной работой Черноморского флота по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО).
«Громкие звуки — это на внешнем рейде — корабли Черноморского флота проводят штатную работу по ППДО», — написал он в своём Telegram.
Помимо этого, он добавил, что на текущий момент в Севастополе наблюдается спокойная обстановка.
Ранее глава предупредил жителей Севастополя об учениях Черноморского флота.