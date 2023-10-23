Стало известно о продвижении российских военных в Запорожской области

По его словам, в результате контратаки российские военные продвинулись вперед примерно на 500 метров у села Приютное в Запорожской области. Он также отметил, что ВС РФ успешно контратаковали в районе села Полтавка, продвинувшись там примерно на 200 метров, и отбили атаки украинской армии в направлении села Новодонецкое.