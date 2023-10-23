Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР - прим. ТАСС). Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Семеновка и Орловка ДНР. За сутки потери противника составили до 165 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также орудие Д-30", - сообщили в военном ведомстве.