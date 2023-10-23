В Газе из-за ударов ЦАХАЛ разрушена мечеть

В результате ударов со стороны ЦАХАЛ в Газе разрушена мечеть «Ан-Нур аль-Мухаммади», передает телеканал Al Jazeera. Религиозное учреждение находится в центре района. Информации о погибших или пострадавших в результате удара пока не приводится.

В результате атак Израиля на сектор Газа в понедельник утром погибли по меньшей мере еще 10 человек, по словам представителей ХАМАС. в результате ночных обстрелов погибли еще 60 человек.

Утром израильские военные заявляли, что за последние 24 часа они поразили «более 320 военных целей в секторе Газа». По данным израильской разведки, под ударом оказались подземные туннели, десятки оперативных командных центров, в которых скрывались бойцы ХАМАС и «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), а также военные комплексы и наблюдательные пункты.