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Стало известно об успешной контратаке ВС России в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России провели успешную контратаку в районе села Вербовое Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В Запорожской области заявили об успешном проведении контратаки
© РИА Новости

«Украинские боевики попытались сунуться в направлении Вербового и Новопрокоповки, но получили отпор. Причем в районе Вербового наши ребята еще и пошли в контратаку, отработав по позициям врага "Солнцепеками" и захватив несколько опорных пунктов противника», — заявил Рогов.

Он также отметил, что ВС России контратаковали в районе сел Приютное и Полтавка.

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Ранее Рогов сообщил об успешном рейде российских военных на правом берегу Днепра, в рамках которого был уничтожен наблюдательный пункт украинской армии. В качестве трофеев они забрали флаг одного из украинских подразделений и документы.

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