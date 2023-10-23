ВВС США начали использовать военный аэродром в греческом Элевсине
Тяжелые американские самолеты планируют использовать военный аэродром в Элевсине недалеко от греческой столицы Афин. Площадка потребуется американским ВВС в том числе для эвакуации граждан из зоны ближневосточного конфликта, передает CNN.
Авиабаза 112 AM в Элевсине подходит для крупных американских самолетов. Там есть свободное место и подходящие ангары. Запрос США был рассмотрен, одобрен, и в будущем военная база Элевсина будет предоставлять американским летательным аппаратам (ЛА) возможности для дозаправки и стоянки. Первые самолеты США прибыли на аэродром в минувшее воскресенье, сообщает канал.
Военная база на берегу залива Суда на острове Крит переполнена американскими ЛА. Там уже размещены КС-135, С-130, военно-морские P-3 Orion, AC-130 и другие крупные самолеты. Поэтому ВВС США пришлось искать новые аэродромы в Греции. При этом американские военные не исключают, что могут быть использованы и другие греческие авиабазы.