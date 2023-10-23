Армия обороны Израиля нанесла удары по 320 целям в Газе

За прошедшие сутки армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударах по 320 целям в секторе Газа. Поражение нанесли многочисленным подземным тоннелям палестинской организации ХАМАС , говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, в тоннелях находились боевики ХАМАС и "Исламского джихада" (террористическая организация, запрещена в РФ), а также военная инфраструктура и наблюдательные посты. Кроме того, армия Израиля уничтожила объекты, которые угрожали проведению наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, уточнили военные.