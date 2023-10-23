СМИ: ВВС США начали использовать авиабазу под Афинами

ВВС США начали использовать авиабазу Элевсин под Афинами для операций на Ближнем Востоке, поскольку американская база в Суде на Крите уже переполнена. Об этом сообщает местный Open TV. Факт развертывания войск обеспокоил жителей города.

По информации телеканала, первые большие американские самолеты уже прибывают на авиабазу 112-го авиакрыла в Элевсин. Не исключено, что США решат задействовать и другие греческие авиабазы, в том числе на острове Карпатос.

Отмечается, что сейчас на авиабазе в Суде уже находятся 30 самолетов, в том числе семь «летающих танкеров», 10 транспортных самолетов, один KC-135, а также большое количество американских морских пехотинцев. В репортаже уточняется, что Греция сейчас играет «роль столпа стабильности» в регионе, а США просят у властей базы, чтобы разместить свои самолеты и персонал «на безопасном расстоянии».