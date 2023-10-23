В Азербайджане начались азербайджано-турецкие учения

"На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину условного противника", - уточнили в Минобороны.