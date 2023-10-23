ВС России оттеснили ВСУ в районе железнодорожной ветки под Артемовском

Российские силы оттеснили украинские подразделения в районе железнодорожной ветки у Клещеевки к югу от Артемовска (украинское название - Бахмут).

Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"У Клещеевки нашим силам удалось оттеснить подразделения противника из района железной дороги. Этот участок фронта является ключевым на южном фланге Артемовска", - сказал Гагин.