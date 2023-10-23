Гагин: ВСУ несут многотысячные потери в последние 2-3 недели

«С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то составляет уже сотни. Это достаточно много», - сообщил Гагин в интервью РИА Новости.