Минобороны раскрыло потери ВСУ на южнодонецком направлении
За сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении превысили 200 человек. Об этом Олег Чехов.
Помимо поражения мест скопления живой силы, также были уничтожены пункт управления беспилотной авиацией и один танк.
22 октября Чехов рассказал, что в ходе ударов украинские войска потеряли до 140 бойцов.
21 октября в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) отразили десять атак штурмовых подразделений ВСУ и уничтожили полевой склад боеприпасов. Уточняется, что на красно-лиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили нападения штурмовых групп 24-й, 51-й, 53-й, 110-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ.