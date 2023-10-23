В Израиле объяснили неизбежость наземной операции

Наземная операция Вооруженных сил Израиля в секторе Газа почти неизбежна, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус в эфире австралийской радиостанции ABC. По его словам, бойцы палестинского движения ХАМАС могли бы ее предотвратить, но они не выпустят всех заложников.

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Наземная операция израильских военных в Газе практически неизбежна, если сохранится существующее положение вещей. Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают, — сказал он.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля начала применять в секторе Газа минометные снаряды Steel Sting («Стальное жало») с двойным наведением. Представители ЦАХАЛ уточнили, что удары наносятся по военным целям в регионе. Спецотряд, обученный работе со «Стальным жалом», выпустил десять бомб, в результате чего были уничтожены объекты ХАМАС и нейтрализованы контрольно-пропускные пункты на северной границе.