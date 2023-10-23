В Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры

В Одесской области повреждён объект припортовой инфраструктуры
В Одесской области объект припортовой инфраструктуры получил повреждения, сообщили в силах обороны юга Вооружённых сил Украины. Об этом ВСУ написали в Telegram.
«Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе», — говорится в сообщении.
В ночь на 23 октября в Одессе были слышны взрывы.
Также стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном киевским властям Херсоне.