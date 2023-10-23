В Одесской области поврежден объект припортовой инфраструктуры

В Одесской области объект припортовой инфраструктуры получил повреждения, сообщили в силах обороны юга Вооружённых сил Украины. Об этом ВСУ написали в Telegram.

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«Повреждена крыша складского помещения объекта припортовой инфраструктуры в Одесском районе», — говорится в сообщении.

В ночь на 23 октября в Одессе были слышны взрывы.