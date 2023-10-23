Порядка 200 тыс. израильтян покинули свои жилища из-за ситуации на границах
Около 200 тыс. жителей Израиля были вынуждены покинуть места своего проживания из-за обострения обстановки на южных и северных границах страны. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По ее информации, порядка половины этих внутренне перемещенных лиц эвакуировались из 105 населенных пунктов, расположенных у границ с сектором Газа и Ливаном.
По последним оценкам, население Израиля в общей сложности составляет около 9,7 млн человек.