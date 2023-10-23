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Издание "Общественное" сообщило о новых взрывах в Кировоградской области

В Кировоградской области Украины произошли повторные взрывы. Об этом пишет украинское издание "Общественное". По его информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). В регионе объявлена воздушная тревога.

СМИ сообщили о новых взрывах в Кировоградской области
© Shutterstock

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. 23 октября украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что в Кировоградской области были слышны несколько взрывов.

Также в понедельник стало известно о взрывах в Одессе. Накануне сообщалось о взрывах в Херсоне. Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.

С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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