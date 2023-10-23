WAFA: Из-за удара Израиля по двух жилым домам и мечети в Газе погибли 13 человек
В результате ударов израильскими ВВС по двум жилым домам и мечети на севере сектора Газа погибли 13 человек. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщило палестинское информагентство WAFA.
— Военные самолеты оккупантов совершили ряд налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли 13 человек, — сказано в сообщении.
Российские дипломаты проверяют появившиеся в прессе сообщения о гибели русскоязычной семьи в секторе Газа во время израильской бомбардировки.
Военная операция Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа может продлиться около трех месяцев. Об этом 22 октября сообщил министр обороны страны Йоав Галант. Он добавил, что авиаудары по Газе подготавливают почву для входа в сектор солдат.
Военные действия между Израилем и Палестиной длятся с 7 октября. Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения палестино-израильского конфликта в регионе, составляет 20 человек. Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС, достигло 5007 человек.