ЦАХАЛ: израильские бойцы наносят удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по десяткам объектов, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских войск, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.
Материал сопровождается видеороликом, на котором показана работа израильских военнослужащих. На записи видно, как бойцы ЦАХАЛ наносят удар по одному из зданий. Предположительно, строение находится в секторе Газа. При этом видео не содержит каких-либо пояснений, касающихся происходящего. "Армия обороны Израиля продолжает в настоящий момент наносить удары по десяткам террористических целей ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.
22 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные по ошибке обстреляли египетский пост рядом с границей. В связи с этим представители Армии обороны Израиля принесли извинения египетской стороне и заявили о проведении расследования. В этот же день стало известно, что израильские солдаты попали под обстрел со стороны сектора Газа. Согласно данным ЦАХАЛ, выстрелы прозвучали в районе кибуца Кисуфим.