ЦАХАЛ: израильские бойцы наносят удары по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по десяткам объектов, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильских войск, опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале.

Материал сопровождается видеороликом, на котором показана работа израильских военнослужащих. На записи видно, как бойцы ЦАХАЛ наносят удар по одному из зданий. Предположительно, строение находится в секторе Газа. При этом видео не содержит каких-либо пояснений, касающихся происходящего. "Армия обороны Израиля продолжает в настоящий момент наносить удары по десяткам террористических целей ХАМАС в секторе Газа", — говорится в заявлении.