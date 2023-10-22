Минобороны РФ: Израиль бомбил аэропорты Сирии западными истребителями

Израиль во время бомбардировок сирийских аэропортов в Алеппо и Дамаске использовал истребители F-15 и F-16. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля <…> нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов», — сообщил Кулить во время брифинга, опубликованного на сайте Минобороны.

Удары были нанесены рано утром в промежутке между 5:22 и 5:33 часами. Ракеты были выпущены из акватории Средиземного моря. Воздушное пространство Сирии не нарушалось.