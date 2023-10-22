В ООН сообщили, когда в секторе Газа закончится топливо

"Сегодня я выступил с заявлением, с тревожным сигналом, потому что через три-четыре дня у нас в Газе больше не будет топлива. И что это означает? Нет топлива, нет воды, нет возможности выпекать, нет возможности работать в больнице. Но не только это. Это означает, что не будет и гуманитарных операций. Нам нужно топливо, чтобы грузовики могли добраться до нуждающихся", - отметил он.