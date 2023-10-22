Российские миротворцы выставили семь постов в Карабахе

Российский миротворческий контингент выставил в Нагорном Карабахе семь постов для обеспечения безопасности.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что пять постов выставлено совместно с азербайджанской стороной. При участии миротворцев РФ продолжается восстановление электричества и газоснабжения в населенных пунктах Карабаха, заявили в ведомстве.

С 19 сентября российский миротворческий контингент свернул восемь наблюдательных постов и 16 временных в Шушинском, Мартунинском, Аскеранском районах.