В Британии предсказали «тяжелую зиму» для Киева: что ожидает Украину

Киев потратил пять месяцев на безуспешные попытки прорвать российскую оборону в Запорожье и рискует утратить инициативу на поле боя, предупредили в Великобритании. Чего опасаются британские эксперты?

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Что ждет Украину зимой

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Старший научный сотрудник британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг предупредил, что Украине следует готовиться к «тяжелой зиме». Ключевой стратегической угрозой военный эксперт считает новые удары по критической инфраструктуре, которые способны подорвать боеспособность ВСУ. Также эти удары могут лишить украинскую сторону возможности восполнять потери, поддерживая нормальную жизнь в городах. Уотлинг признает, что контрнаступление в Запорожье не добилось поставленных целей.

«У Украины еще остаются некоторые способы сделать ситуацию некомфортной для России, однако крайне маловероятно, чтобы [ВСУ] удалось добиться прорыва в направлении Токмака, — разве что русские сами решат отступить. Теперь украинцы столкнутся со сложным противоречиям в приоритетах: им необходимо продолжать оказывать давление на русских, одновременно восстанавливая свои силы для новых наступательных операций», — отмечает эксперт.

Что стало главным преимуществом России

Уотлинг отмечает, что в 2023 году и Россия, и Украина столкнулись со сложностями на поле боя, однако при этом ВС РФ гораздо быстрее наращивают свою боеспособность благодаря развитому военно-промышленному комплексу. В то же время, отмечает он, Западу все сложнее обеспечивать поставки необходимых ВСУ снарядов и оборудования в условиях, когда расходуется более 200 тыс. снарядов в месяц. Кроме того, существуют сложности с обеспечением ВСУ системами ПВО.

Российские высокоточные удары по объектам критической инфраструктуры в этих условиях способны окончательно подорвать способность Украины к ведению боевых действий, отмечает эксперт.

«Россия способна добиться решающего преимущества на поле боя благодаря возможностям ВКС наносить удары со средних высот высокоточным оружием. В силу этого удары по критической инфраструктуре Украины остаются стратегической угрозой. Если РФ удастся лишить украинские города [отопления] в морозы, трубы начнут лопаться, и в перспективе города станут необитаемыми. Поэтому необходимо перехватывать эти ракеты — однако возможностей для этого очень мало», — признает Уотлинг.

В то же время, отмечает специалист, Россия гораздо быстрее наращивает свои возможности для нанесения ударов на большом расстоянии с использованием крылатых ракет и БПЛА более чем вдвое, по данным RUSI, увеличив ежемесячное производство.

Что происходит на поле боя

В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут на Запорожском фронте, где ВСУ так и не смогли прорвать оборону ВС РФ, однако не оставляют попыток улучшить свои тактические позиции. Также практически остановилось украинское контрнаступление под Артемовском (Бахмутом).