В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов

В Telegram он рассказал, что работы специалисты проведут работы в районе пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00 мск, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00 мск и в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00 мск.