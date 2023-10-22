В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 23 октября
Сотрудники специальных служб Крыма завтра будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В Telegram он рассказал, что работы специалисты проведут работы в районе пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00 мск, в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00 мск и в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до 15:00 мск.
«Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — написал Крючков.
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что над Геническим муниципальным округом Херсонской области сбили три ракеты, летевшие на Крым.