Египет сообщил о ранениях пограничников из-за удара израильского танка

Египетские пограничники получили ранения из-за случайного удара израильского танка. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил представитель вооруженных сил Египта.

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— В одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения, — передает сообщение РИА Новости.

До этого Армия обороны Израиля сообщила, что один из ее танков случайно выстрелил в египетский пост возле границы.

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат предупредил о возможных ударах по территории Ирана в случае начала войны с ливанским радикальным движением «Хезболла».

21 октября в пресс-службе МВД Палестины сообщили, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат, который находится на территории сектора Газа. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погибли люди, но их точное количество не уточняется.