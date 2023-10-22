Египет сообщил о ранениях пограничников из-за удара израильского танка
Египетские пограничники получили ранения из-за случайного удара израильского танка. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил представитель вооруженных сил Египта.
— В одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения, — передает сообщение РИА Новости.
До этого Армия обороны Израиля сообщила, что один из ее танков случайно выстрелил в египетский пост возле границы.
Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат предупредил о возможных ударах по территории Ирана в случае начала войны с ливанским радикальным движением «Хезболла».
21 октября в пресс-службе МВД Палестины сообщили, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат, который находится на территории сектора Газа. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погибли люди, но их точное количество не уточняется.
Военные действия между Израилем и Палестиной длятся с 7 октября. Число россиян, погибших в Израиле с начала обострения палестино-израильского конфликта в регионе, составляет 20 человек. Число израильтян, пострадавших из-за атак ХАМАС, достигло 5007 человек.