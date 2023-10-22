В Израиле назвали сроки операции в секторе Газа

"Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", - сказал министр в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве.