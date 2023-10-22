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Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои

На севере Ирака вспыхнули бои между армией страны и курдскими формированиями «Пешмерга», передает телеканал Rudaw.

Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои
© nsn.fm

Столкновения начались в городе Махмур. Вооруженный конфликт вызван спором о принадлежности трех военных постов.

По данным телеканала, убит как минимум один курдский боец. Информации о раненых нет. Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части своих дипломатов из Ирака.

Решение коснется сотрудников посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле, сообщает «Радиоточка НСН».