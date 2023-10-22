Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои

На севере Ирака вспыхнули бои между армией страны и курдскими формированиями «Пешмерга», передает телеканал Rudaw.

По данным телеканала, убит как минимум один курдский боец. Информации о раненых нет. Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части своих дипломатов из Ирака.