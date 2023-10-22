Между армией Ирака и курдскими формированиями начались бои
На севере Ирака вспыхнули бои между армией страны и курдскими формированиями «Пешмерга», передает телеканал Rudaw.
Столкновения начались в городе Махмур. Вооруженный конфликт вызван спором о принадлежности трех военных постов.
По данным телеканала, убит как минимум один курдский боец. Информации о раненых нет. Госдепартамент США 22 октября объявил об эвакуации части своих дипломатов из Ирака.
Решение коснется сотрудников посольства в Багдаде и генерального консульства в Эрбиле, сообщает «Радиоточка НСН».