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Голубев: средства ПВО отработали по воздушным целям в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям в регионе.

В Ростовской области сработала ПВО
© РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.

Российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников за сутки

21 октября сообщалось, что средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью.

Голубев отметил, что попытка атаки российской территории состоялась в 14:10 мск.