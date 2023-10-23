В Ростовской области сработала ПВО

Голубев: средства ПВО отработали по воздушным целям в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что российские средства противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям в регионе.
Об этом он написал в Telegram.
«Подразделения противовоздушной обороны в 14:59 успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.
Голубев призвал жителей сохранять спокойствие.
21 октября сообщалось, что средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью.
Голубев отметил, что попытка атаки российской территории состоялась в 14:10 мск.