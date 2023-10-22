Конфликта Израиля и Палестины. Последние новости  на вечер 22 октября

Воскресенье, 22 октября – шестнадцатый день конфликта Израиля и Палестины. Последние новости о конфликте представляет «Рамблер».

Жертвы и раненые

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Начиная с 7 октября количество жертв противостояния неуклонно растёт. На 22 октября, по данным палестинских официальных лиц, по меньшей мере 4385 палестинцев были убиты в результате израильских ударов.

После терактов ХАМАС на юге Израиля 7 октября были убиты более 1400 человек. Около 200 человек оказались в плену.

Сегодня стало известно о потерях среди персонала ООН. Двадцать девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в секторе Газа. Еще 17 ранены.

Что произошло за сутки

Обстрелы в секторе Газа продолжают усиливаться и охватывают все новые территории. В воскресенье вечером взрывы раздались в районе КПП «Рафах», на границе сектора Газа и Египта.

Израильские власти заявили, что приказали эвакуировать еще 14 общин на границе с Ливаном, поскольку перестрелки с «Хезболлой» продолжаются.

«Хезболла» заявила, что шесть ее боевиков были убиты за один день. Общее число погибших членов группировки в ходе нынешней эскалации достигло 19.

В результате налетов израильской авиации погибли двое рабочих в аэропорту Дамаска в Сирии.

Кроме того, танк ЦАХАЛ случайно выстрелил в египетский пост, после чего израильские военные выразили сожаление по поводу инцидента.

По данным властей Газы, 11 палестинцев были убиты и десятки ранены в результате обстрела Израилем здания в Хан-Юнисе, к югу от сектора Газа. ХАМАС заявил, что в ходе ночных рейдов на сектор Газа были убиты по меньшей мере 55 человек.

По данным «Аль-Джазиры», Израиль совершил воздушный налет на мечеть в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном Берегу. Погибли по меньшей мере два палестинца. Еще три человека были убиты в других населенных пунктах.

Накануне в Газу через «Рафах» въехали первые 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны. Однако Красный Полумесяц и ООН предупредили, что эта партия помощи недостаточна. В анклаве по-прежнему не хватает воды, продовольствия, испытывают затруднения медицинские учреждения.

К войне присоединились турецкие хакеры

СМИ сообщили, что турецкие хакеры взломали сервера ЦАХАЛ и получили данные о готовящихся операциях и личном составе подразделений.

Представитель группы пообещал опубликовать «интересные данные» об израильской армии.

Судьба заложников неясна

Семьи заложников, которые находятся в плену у ХАМАС, провели акцию в центре Тель-Авива. Они потребовали у властей Израиля освободить близких, прежде чем проводить военные операции.

Акция прошла накануне вечером, участвовали десятки семей. Люди держали в руках фото похищенных. На площади перед художественным музеем поставили стол на 200 персон, как символ того, что пленных ждут домой к шаббату. Семьи спели гимн Израиля, в домах зажгли свет и свечи.

Одна из участниц заявила, что недовольна действиями Тель-Авива по освобождению израильтян «по сравнению с другими странами, такими как США и Германия».

Ранее ХАМАС при посредничестве Катара освободил двух гражданок США.

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