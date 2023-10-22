Конфликта Израиля и Палестины. Последние новости на вечер 22 октября
Воскресенье, 22 октября – шестнадцатый день конфликта Израиля и Палестины. Последние новости о конфликте представляет «Рамблер».
Жертвы и раненые
Начиная с 7 октября количество жертв противостояния неуклонно растёт. На 22 октября, по данным палестинских официальных лиц, по меньшей мере 4385 палестинцев были убиты в результате израильских ударов.
После терактов ХАМАС на юге Израиля 7 октября были убиты более 1400 человек. Около 200 человек оказались в плену.
Сегодня стало известно о потерях среди персонала ООН. Двадцать девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) были убиты в секторе Газа. Еще 17 ранены.
Что произошло за сутки
Обстрелы в секторе Газа продолжают усиливаться и охватывают все новые территории. В воскресенье вечером взрывы раздались в районе КПП «Рафах», на границе сектора Газа и Египта.
Израильские власти заявили, что приказали эвакуировать еще 14 общин на границе с Ливаном, поскольку перестрелки с «Хезболлой» продолжаются.
«Хезболла» заявила, что шесть ее боевиков были убиты за один день. Общее число погибших членов группировки в ходе нынешней эскалации достигло 19.
В результате налетов израильской авиации погибли двое рабочих в аэропорту Дамаска в Сирии.
Кроме того, танк ЦАХАЛ случайно выстрелил в египетский пост, после чего израильские военные выразили сожаление по поводу инцидента.
По данным властей Газы, 11 палестинцев были убиты и десятки ранены в результате обстрела Израилем здания в Хан-Юнисе, к югу от сектора Газа. ХАМАС заявил, что в ходе ночных рейдов на сектор Газа были убиты по меньшей мере 55 человек.
По данным «Аль-Джазиры», Израиль совершил воздушный налет на мечеть в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном Берегу. Погибли по меньшей мере два палестинца. Еще три человека были убиты в других населенных пунктах.
Накануне в Газу через «Рафах» въехали первые 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны. Однако Красный Полумесяц и ООН предупредили, что эта партия помощи недостаточна. В анклаве по-прежнему не хватает воды, продовольствия, испытывают затруднения медицинские учреждения.
К войне присоединились турецкие хакеры
СМИ сообщили, что турецкие хакеры взломали сервера ЦАХАЛ и получили данные о готовящихся операциях и личном составе подразделений.
Представитель группы пообещал опубликовать «интересные данные» об израильской армии.
Судьба заложников неясна
Семьи заложников, которые находятся в плену у ХАМАС, провели акцию в центре Тель-Авива. Они потребовали у властей Израиля освободить близких, прежде чем проводить военные операции.
Акция прошла накануне вечером, участвовали десятки семей. Люди держали в руках фото похищенных. На площади перед художественным музеем поставили стол на 200 персон, как символ того, что пленных ждут домой к шаббату. Семьи спели гимн Израиля, в домах зажгли свет и свечи.
Одна из участниц заявила, что недовольна действиями Тель-Авива по освобождению израильтян «по сравнению с другими странами, такими как США и Германия».
Ранее ХАМАС при посредничестве Катара освободил двух гражданок США.
Блинкен: Статус-кво не будет
Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые попытался ответить на вопрос о послевоенном устройстве Израиля и Палестины. В эфире американского ТВ он сказал, что стороны конфликта больше не смогут вернуться к статус-кво и отметил, что по его данным «Израиль не намерен брать Газу под свой контроль». За бортом остался вопрос: намерен ли Израиль после окончания конфликта признавать Палестинское государство и выполнять требования ООН.