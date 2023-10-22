Украина за день потеряла три МиГ-29 и один Су-25

Сколько бы ни твердили в Киеве о готовности воевать с Россией еще много лет, факты свидетельствуют: ВСУ все больше ощущают не только дефицит техники и вооружений, но и нехватку солдат с офицерами.

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Иначе чем объяснишь тот факт, что на Украине, к примеру, уже почти месяц действует жесткое требование об обязательной постановке на воинский учет всех женщин от 18 до 60 лет с медицинским и фармацевтическим образованием. Дамам-врачам, стоматологам, акушеркам, медсестрам, фармацевтам и провизорам, а также научным сотрудницам и руководителям подразделений в системе здравоохранения повестки на фронт пока не выдают. Но в военкоматы для проверки вызывают.

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Украинских женщин столь пристальное внимание военных не радует. К примеру, в Киеве они начали массово увольняться, что грозит "нэзалэжной" новой волной миграции. Хотя власти Украины заверяют, что ограничения для выезда за границу для женщин, вставших на воинский учет, не предусмотрены, а распространяются только на мобилизованных, доверия к этим словам, похоже, нет. Тем более что по местным законам запрет на выезд с Украины вводится распоряжением правительства и не требует согласований в Раде. Иными словами, власти могут его ввести в любой момент одним росчерком пера.

Другое свидетельство кадровых проблем в ВСУ - ситуация с иностранными легионерами. По данным с мест, на одних участках фронта ими пытаются заткнуть "дыры", образовавшиеся в результате нехватки украинских солдат. На других направлениях фиксируют естественный отток легионеров: те попросту уезжают с передовой.

"В ходе анализа поступающих данных от агентурных источников, мониторинга радиоэфиров, а также разведданных непосредственно с линии боевого соприкосновения можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий", - сообщил РИА Новости в конце прошлой недели подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Бездумные "мясные штурмы" буквально подталкивают украинских солдат, особенно мобилизованных, к сдаче в плен и дезертирству

Более того, по словам эксперта, есть информация, что иностранные частные военные компании начали активно вывозить своих людей с Украины.

Как ранее заявляли в Минобороны России, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь в украинской армии киевский режим усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в Азии и Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.

По данным российских военных, с начала СВО уничтожены более 4,8 тысячи легионеров. Еще примерно столько же из Украины сбежали.

Наконец, нельзя игнорировать тот факт, что бездумные "мясные штурмы" ВСУ буквально подталкивают украинских солдат, особенно - мобилизованных, к сдаче в плен и дезертирству.

Все это происходит на фоне огромных потерь ВСУ. Они множатся день ото дня. Так, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что в течение суток на различных направлениях СВО были уничтожены до 720 украинских военных.

Сводка Минобороны России за неделю боев дает общее представление о масштабах вражеских потерь. Только с 14 по 20 октября и только Купянском направлении ВСУ недосчитались более 995 человек, 10 танков, 27 бронемашин, 20 автомобилей и 18 оружий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении в течение недели были убиты 940 украинских солдат. На Донецком - свыше 2065. На Южно-Донецком - более тысячи. На Запорожском - 475. На Херсонском - до 345.

Очень серьезный урон наши летчики и расчеты зенитных ракетных комплексов нанесли украинской авиации. По данным Минобороны России, за неделю противник потерял 12 самолетов: десять истребителей МиГ-29 и два штурмовика Су-25. Кроме того, были ликвидированы два вражеских вертолета Ми-8.

В нашем военном ведомстве отдельно подчеркнули, что семь украинских Миг-29 российские ПВО сбили всего за сутки. В воскресенье, 22 октября, этот список пополнили еще три МиГ-29 и штурмовик Су-25.