ЦАХАЛ случайно обстрелял египетский пост

Танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил в египетский пост. Об этом пишет пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 22 октября, в районе Керем Шалом.

Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ выражает сожаление по поводу инцидента.

Напомним, что на Ближнем Востоке 7 октября начался конфликт между Израилем и Палестиной. Бойцы движения ХАМАС нанесли ряд ударов по израильским населенным пунктам. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа.

Кроме того, ЦАХАЛ в октябре нанес как минимум три удара по аэродромам в Сирии, обстрелял территорию Ливана, пригрозил Ирану.

Эксперты полагают, что в макрорегионе может начаться полномасштабная война между Израилем и коалицией арабских стран. По их мнению, такой сдерживающий фактор, как силы США в регионе, практически утратил силу.