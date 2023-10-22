«Очередная ошибка США»: повлияют ли ATACMS на ход спецоперации на Украине

«Это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать. <...> Это очередная ошибка со стороны Соединенных Штатов, и сразу по нескольким причинам. Во-первых, если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: “Если бы мы все поставили, что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Мы такие молодцы - мы этого не сделали”. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка. И наконец, для Украины в этом смысле тоже ничего хорошего нет - это просто продлевает агонию. Они начали давно уже анонсированное и ожидаемое очередное контрнаступление теперь на Херсонском направлении - результата нет пока. Потери есть - результата нет, так же как было на Запорожском, на других направлениях. Поэтому и с этой точки зрения это тоже ошибка», - сказал глава государства.