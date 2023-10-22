В России высказались о последствиях вступления США в конфликт на Ближнем Востоке

«Могут они, конечно, вступить. Не зря они подогнали две авианосные группы. Там могут быть и бомбардировки, и штурмовки территории Газы или Палестины, там и десантники, все возможно. Но я думаю, что американцам надо сосредоточиться не на этом, а на проработке резолюции Совета Безопасности ООН. Надо думать о том, как прекратить кровопролитие, а не о том, чтобы собирать силы и готовиться к вооруженному конфликту. Это пагубно. Они же не могут воевать со всем миром, а если весь арабский мир начнет воевать», — сказал сенатор.



Я думаю, нужно чуть-чуть отдышаться противоборствующим сторонам и подумать о том, что надо завершать это кровопролитие. Да, страшные потери с обеих сторон, группировка ХАМАС спровоцировала это дело, но надо жить дальше. Эти страны обречены быть соседями Владимир Джабаров